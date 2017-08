Les Québécois parlent 150 langues à la maison

Le cachemiri, le frison et le mindong. Ces trois dialectes sont la langue maternelle d’à peine 25 personnes ou moins au Québec, mais figurent parmi les 150 langues maternelles qu’on recense dans la Belle Province.

C’est le portrait d’un Québec riche en langues qui est peint par les derniers résultats linguistiques du recensement 2016 de Statistique Canada, dévoilés mercredi.

Malgré un recul du français et des gains de l’anglais à titre de langues maternelles dans la Belle Province, le rapport révèle que plus d’un Québécois sur 10 dit avoir une langue maternelle non officielle.

Au total, l’organisme fédéral a recensé pas moins de 150 langues et dialectes des quatre coins du globe qui ont représenté le premier mot de nombreux résidents du Québec.

Arabe

Après le français et l’anglais, c’est l’arabe qui est la langue maternelle la plus courante auprès des Québécois, suivi de près par l’espagnol et l’italien.

À l’inverse, plusieurs dizaines d’autres sont la langue d’origine de moins de 100 personnes à travers la province.