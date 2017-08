L'immigration pour combler le manque de personnel

Alors que plusieurs hôpitaux et CHSLD doivent composer avec une pénurie de préposés aux bénéficiaires. À Trois-Rivières, les autorités pensent que les nouveaux arrivants pourraient représenter une partie de la solution.

Marguerite Mouloby est au Québec depuis à peine deux ans. Elle a été embauchée comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières.

«C'est exigeant, mais j'ai bien aimé alors j'ai choisi ce métier», raconte-t-elle.

Il faut dire qu'il manque plus de 150 préposés en Mauricie et au Centre-du-Québec. Les immigrants sont-ils une partie de la solution à cette pénurie?

«C'était nouveau quand je suis arrivée il y a quatre ans et maintenant on a beaucoup d'employés qui viennent d'autres pays», explique Manon Demontigny, directrice de la résidence Jean-XXIII.

À la résidence, on ouvre grands les bras aux nouveaux arrivants. «C'est un plus pour nos résidents et pour nos employés», ajoute-t-elle.

Pour y arriver, une reconnaissance des acquis et des compétences est parfois nécessaire. Ça permet aux nouveaux arrivants d'être embauchés dans les hôpitaux et les centres d'hébergement tout en complétant leur formation.

«On a reçu des candidatures de nouveaux arrivants et certains ont été embauchés et vont commencer en septembre», précise Louis Brunelle, directeur des ressources humaines au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Marguerite Mouloby croit qu'il s'agit d'une belle façon de s'intégrer.

75 personnes ont posé leur candidature pour le programme de reconnaissance des acquis, 16 ont déjà été embauchées, parmi celles-ci, quelques travailleurs fraîchement arrivés chez nous.