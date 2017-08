Nouvel incident impliquant une calèche dans le Vieux-Québec

Un cheval a pris le mors aux dents et heurté au moins deux voitures, la semaine dernière à Québec. Selon le cocher impliqué, c’est l’explosion d’un pétard à proximité, tard en soirée, qui a fait peur à son animal.

Le cocher André Beaurivage, qui travaille à son compte dans le Vieux-Québec, raconte que son cheval s’est emporté le 28 juillet dernier vers 22h30 alors qu’il se trouvait près de la Croix du sacrifice des Plaines d’Abraham.

«J’étais en attente et il y avait deux voitures devant moi. Quelqu’un a fait péter des pétards à mèche. Le cheval a donné un coup puis il a accroché un véhicule, et en s’accrochant sur le véhicule, il est parti encore plus rapidement», explique M. Beaurivage, qui prenait en charge des clients au moment de l’incident.

«Pourtant, mon cheval n’a pas peur des feux d’artifice, il n’a peur de rien, mais cette fois, ça a pété juste à côté», mentionne-t-il.

Suite à l’impact, le cocher dit avoir perdu les cordeaux et la maîtrise de son cheval. Celui-ci aurait dévalé la rue Saint-Louis jusqu’au Château Frontenac. À aucun moment la calèche ne se serait renversée.

Pas de blessés

M. Beaurivage affirme que son cheval a embouti «sûrement deux voitures, peut-être une troisième». Il n’y aurait pas eu de blessés et il assure que son cheval se porte bien.

«Le cheval est correct. C’est un super bon cheval, il ne fait pas de trouble et je l’ai depuis deux ans. C’est un bon cheval d’expérience», précise son propriétaire.

Le Service de police de la Ville de Québec n’était pas en mesure de fournir des détails sur cet incident, jeudi soir.

Le 20 mai dernier, deux accidents de calèche s’étaient produits en à peine une heure d’intervalle dans le Vieux-Québec. Un premier cheval avait pris le mors aux dents et renversé sa calèche près de la terrasse Dufferin, blessant sa conductrice, qui ne transportait pas de passagers.

Peu de temps après, toujours à proximité du Château Frontenac, un cheval différent avait trébuché et s’était écroulé au sol près d’un trottoir sans faire de blessés. Il avait fallu près de deux heures et l’intervention d’un vétérinaire pour relever l’animal.