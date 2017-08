Olivia Newton-John se bat toujours contre son cancer

Olivia Newton-John a posté sur Facebook des nouvelles d'elle et de sa bataille contre son cancer qu'elle mène pour la deuxième fois. L'actrice a déclaré à ses admirateurs qu'elle «se sent bien».

Olivia Newton-John avait été diagnostiquée d'un cancer du sein une première fois en 1992 et elle avait subi traitement et une mastectomie. Mais 25 ans plus tard, en mai 2017, son porte-parole a révélé que la maladie était revenue, et que le cancer s'était «métastasé vers le sacrum».

La vedette de Grease avait fait profil bas pendant son traitement, mais elle a pris la peine d'utiliser Facebook ce week-end pour donner des nouvelles de sa santé. «Je suis vraiment reconnaissante et touchée par ces effusions d'amour et d'intérêt pour moi ces derniers mois. Merci, a-t-elle écrit. Je me sens bien, et je bénéficie d'un soutien total de ma famille de mes amis et de mes loyaux fans. J'ai totalement confiance que ce nouveau voyage sera une histoire positive qui pourra inspirer d'autres gens !»

Elle a aussi ajouté qu'elle espérait que son centre médical, le Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, et les marches et courses qu'elle compte lancer pour lever des fonds pour l'organisation aideront la recherche d'un traitement pour la maladie.

«Je sais que de mon vivant, nous trouverons un remède contre le cancer !» a-t-elle ajouté.

Son post Facebook vient une semaine après que l'on ait demandé à sa fille, Chloe Lattanzi, comment allait sa mère durant une interview dans une matinale télévisée en Australie.

En parlant avec les présentateurs Larry Edmur et Kylie Gillies, elle a souri : «Elle va très bien. Nous deux, nous avons des pensées positives. Elle s'occupe d'elle, et elle se renforce de jour en jour». Olivia Newton-John a annulé sa tournée nord-américaine après son diagnostic.