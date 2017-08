Pamela Anderson écrit un livre de croissance personnelle

Pamela Anderson veut aider ses jeunes fans à se sentir bien dans leur peau, en écrivant un livre de développement personnel. La star d'Alerte à Malibu, qui est aussi mannequin, admet qu'elle se sent inquiète en voyant à quel point les jeunes comptent sur les «j'aime» des réseaux sociaux pour se sentir validés.

Si elle pensait au début que des sites comme Twitter ou Instagram étaient «nazes», elle a maintenant décidé d'utiliser sa popularité sur les réseaux pour de vrai combats, tels que ses efforts contre l'utilisation de la fourrure ou la maltraitance envers les animaux, au lieu de faire son auto-promotion. «Je ne fais pas ça pour des raisons personnelles, mais pour ce en quoi je crois, a-t-elle dit à W Magazine, c'est là toute la différence.»

Et elle a hâte d'apprendre aux jeunes à construire leur confiance en eux en leur intimant de poser leurs téléphones. «Ça m'inquiète de voir des jeunes dont l'estime de soi est fondée sur combien d’abonnés ils ont ou combien de «j'aime» ils obtiennent, dit-elle. C'est pour ça que j'écris en ce moment un livre appelé The Sensual Revolution, à propos de désensibilisation. C'est incroyable, les statistiques, et ce que vivent les gens en ce moment, et la façon dont les jeunes vivent la célébrité d'une façon étrange.»

Pamela Anderson, qui est mère de deux garçons, a révélé qu'elle se déconnectait d'Internet dans sa vie personnelle, allant même jusqu'à passer six mois sans utiliser un ordinateur ou un téléphone portable, et qu'elle a même refusé un contrat pour un film car les producteurs faisaient référence à son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux dans le contrat.

The Sensual Revolution ne sera pas le premier livre de l'actrice. Pamela Anderson avait écrit des livres de fiction et a co-écrit Raw en 2015, un recueil de poèmes et d'histoires à propos de sexe et de romance.