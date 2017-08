Philippe Couillard rassure les producteurs affectés par la grêle

Bonne nouvelle pour les producteurs agricoles du Lac-Saint-Jean: le premier ministre du Québec s'est engagé jeudi à aider ceux qui ont vu leur récolte être anéantie par la grêle, il y a deux semaines.

Philippe Couillard s'est rendu sur le terrain jeudi pour constater à la fois la dévastation laissée par la grêle et le désarroi des producteurs touchés.

«Le programme régulier va se mettre en branle, l'argent sera distribué, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire. On va agir financièrement pour soutenir les familles affectées. On entend leur message», a-t-il dit, entouré d'une vingtaine de producteurs et des représentants de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Constat des dégâts causés par la grêle et rencontre avec les agriculteurs : nous serons présents pour les soutenir. pic.twitter.com/tQqycGIzX6 — Philippe Couillard (@phcouillard) 3 août 2017

La famille Morin, qui exploite un champ de maïs de 800 acres, a perdu toute sa récolte de 2017. Environ 70 % du domaine cultivé était assurable. La tempête exceptionnelle, d'il y a deux semaines, est une catastrophe, pour eux, et pour bien d'autres. «C’est environ 100 000 $ de perte, qu'on n'a pas en fonds de roulement. Si on ne reçoit pas d'aide, il faudra recapitaliser», a précisé Marie-Claude Morin.

«Chez nous, les pertes sont de 400 000 $», a ajouté un producteur de chanvre et de lin, Jean Villeneuve, dont la production n'est pas reconnue par le programme de stabilisation des récoltes de la Financière agricole. «Si on n'a pas d'aide, on ne sait pas si on pourra continuer», a-t-il dit.

Québec promet donc de créer un programme qui va prévoir le plus possible ces situations uniques. «On va travailler là-dessus, mais pour s'assurer qu'une situation exceptionnelle soit prévue dans le plan, et qu'une autre situation exceptionnelle ne survienne pas deux mois plus tard. Sinon, on perdra nos programmes de stabilisation.»

À long terme, le premier ministre aimerait que les programmes d'assurances incluent les nouvelles récoltes, comme le chanvre et le lin justement, et tiennent compte des changements climatiques.