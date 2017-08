Pour sauver leur terrain de bowling, des mamies parodient «Single Ladies»

Des retraités de Stonnington, dans la banlieue de Melbourne, craignent la démolition de leurs terrains de boulingrin, appelé aussi bowling sur gazon. En effet, la municipalité menace de détruire le club pour y construire des terrains de basketball et netball...

Pour alerter l’opinion publique et être enfin entendues, des mamies australiennes ont décidé de prendre les choses en main de façon créative: parodier la chanson Single Ladies de Beyoncé.

Ce sont Terry, 82 ans, Janine, 82 ans, et Wyn, 72 ans, qui s’y sont collées. Vêtues du polo du club Chaddy Bowls, ces trois drôles de dames font aussi bien que la vedette de R’n’B et enchaînent les pas de la célèbre chorégraphie.

Mieux, elles ont réécrit les paroles pour soutenir leur cause. Ainsi, plutôt que de parler de «Singles Ladies», elles parlent de «Bowling Ladies»: «Nous jouons aux boules et vous ne pouvez pas nous priver de ça. Nous sommes fâchées et vous n’allez pas vous en sortir comme ça (...) Ne nous traitez pas comme si nous ne comptions pas. Juste parce que nous ne jouons pas au netball.»

Avec cette parodie pleine d’énergie, le club de bowling sur gazon (un jeu de boules originaire d’Angleterre et qui peut s’apparenter à la pétanque) espère faire grimper le nombre de signatures sur leur pétition en ligne.