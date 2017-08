Prison à vie pour quatre hommes pour préparation d'«attaque terroriste»

Quatre hommes qui planifiaient une «attaque terroriste» contre la police et l'armée britanniques, ont été condamnés jeudi à la prison à vie par le tribunal londonien de l'Old Bailey.

Ils avaient été arrêtés en août l'an dernier, les autorités craignant une attaque imminente. Une bombe et des couteaux portant l'inscription «kafir» («infidèle») avaient été retrouvés dans le véhicule de l'un d'eux.

C'est en tentant de placer la voiture sur écoute qu'un agent du MI5, le service de renseignement britannique, avait fait cette découverte.

Naweed Ali, 29 ans, Khobaib Hussain, 25 ans, Mohibur Rahman, 33 ans, et Tahir Aziz, 38 ans, ont nié toute préparation d'attentat. Ils ont affirmé que les armes retrouvées dans la voiture avaient été placées là par l'agent.

Celui-ci a été entendu pendant douze jours par le tribunal, et a rejeté toutes les accusations formulées à son encontre. Après 22 heures de délibérations, les quatre hommes ont été unanimement reconnus coupables de «préparation d'attaque terroriste».

Les peines de prison à vie sont assorties d'une période de sûreté de 20 ans pour Naweed Ali, Khobaib Hussain et Mohibur Rahman, et de 15 ans pour Tahir Aziz, qui a pris part plus tardivement au complot.

Naweed Ali et Khobaib Hussain avaient déjà été condamnés pour des faits similaires en 2012. Ils avaient notamment participé à un camp d'entrainement au Pakistan.

Ils avaient été emprisonnés dans le même établissement que Mohibur Rahman, incarcérés pour possession de documents d'Al Qaida expliquant comment fabriquer des explosifs. Ensemble, les trois détenus avaient commencé à élaborer un plan en vue d'une future attaque.

Mohibur Rahman et Tahir Aziz étaient par ailleurs en contact avec le prêcheur radical Anjem Choudary, à qui ils auraient rendu visite avant qu'il soit condamné pour avoir appelé à soutenir le groupe jihadiste État islamique (EI), en septembre 2016.

«C'est la deuxième fois que trois de ces individus sont condamnés pour des faits de terrorisme, après avoir préparé des attentats», a réagi Matt Ward, le chef de l'unité antiterroriste de la région des West Midlands, où les quatre hommes ont été arrêtés. Il a appelé les autorités à «en faire plus» pour prévenir le risque d'attaques.

Trois attentats revendiqués par l'EI ont frappé le Royaume-Uni depuis le mois de mars. En mars et en juin, à Londres, des assaillants ont utilisé un véhicule pour percuter des passants avant de les attaquer avec des couteaux. En mai, un jeune homme s'était fait exploser avec une bombe artisanale à la sortie d'un concert à Manchester.

Un autre attentat a visé les abords de la mosquée londonienne de Finsbury Park au mois de juin.