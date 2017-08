1000$ pour un billet pour Coldplay

Si vous n’avez pu vous procurer des billets pour l’un des deux concerts de Coldplay au Centre Bell la semaine prochaine, il vous reste toujours les sites de revente. Mais attendez-vous à y vider votre portefeuille, alors que certains sites proposent des billets à 1000 $ l’unité.

En octobre dernier, lors de la mise en vente des deux spectacles de Coldplay à Montréal, les 8 et 9 août, plusieurs amateurs du groupe s’étaient plaints de ne pas avoir pu acheter des billets, qui s’étaient tous envolés en quelques minutes.

À quelques jours du passage du groupe britannique dans la métropole, des dizaines de billets étaient encore disponibles sur les sites de revente les plus populaires.

Sur le site Billets.ca, on retrouvait hier une poignée de billets dont les prix varient entre 495 $ et 935 $ l’unité. Sur le site américain StubHub, les prix allaient de 225 $ US à 1000 $ US par billet pour le concert du 8 août.

«Les billets à 1000 $, ça ne part jamais, mentionne Éric Bussières, président de Billets.ca. C’est comme le gars qui affiche sa maison trop chère et qui l’enlève après six mois.»

Avec la loi 25, qui devait contrer la revente de billets, pourquoi Billets.ca affiche-t-il des billets à 1000 $? À ce sujet, Éric Bussières rappelle que la loi interdit à un commerçant de revendre un billet à un prix plus élevé que celui autorisé par le producteur. Dans le cas de Billets.ca, le site n’achète plus lui-même de billets et affirme ne servir que de courroie de transmission entre les consommateurs qui établissent eux-mêmes le prix des billets.

Clientèle aisée

L’automne dernier, plus d’une centaine de personnes ont ainsi mis leurs billets pour Coldplay en vente sur Billets.ca. «La plupart des gens les ont vendus très rapidement, dit Éric Bussières. Les billets à 500 $ sont partis. C’est quand même très cher.»

Selon ce dernier, Coldplay aurait pu donner quatre concerts à Montréal tant la demande était forte. «Ça fait longtemps que j’ai vu une demande comme ça. Les albums de Coldplay ne sont plus pertinents, mais les gens veulent les voir. C’est une clientèle aisée qui a de l’argent. Les billets partent rapidement.»

Il compare la popularité actuelle de Coldplay à celle de U2 en 2001. «Quand U2 était venu cette année-là, la demande avait été folle.»

Ne pas encourager la revente

Du côté d’evenko, il n’a pas été possible de savoir si le promoteur avait envisagé d’ajouter un troisième concert du groupe à Montréal. L’automne dernier, evenko s’était défendu d’encourager la revente de billets.

«Nous nous dotons de plusieurs mesures d’outils qui sont en constante évolution afin de limiter l’action des revendeurs de billets», avait déclaré Christine Montreuil, porte-parole d’evenko.