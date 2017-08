Amende de 11,2M$ pour un roi du penny stock

Un roi du penny stock montréalais qui s’était vanté d’avoir fait 2 millions $ en un après-midi a été condamné à une amende de 11,2 millions $ par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Jean-François Amyot est ce financier montréalais qui avait déclaré dans une entrevue au Journal de Montréal en 2015 avoir gagné 2 millions $ en un après-midi grâce aux penny stocks, des actions qui ne valent que quelques sous et qui sont souvent utilisées pour tromper des investisseurs crédules.

«Mon rapport d’impôt pour 2006, c’était 16 millions $. En dix ans, j’ai dû faire 100 millions $», avait-il confié.

Actions de pacotille

Il a plaidé coupable à sept chefs d’accusation reliés à de la manipulation boursière au printemps dernier, selon une décision inédite rendue uniquement sous forme de procès-verbal, obtenue par notre Bureau d’enquête.

En plus de l’amende de 11,2 millions $, Amyot doit purger une peine de trois mois de détention de façon discontinue à la prison de Saint-Jérôme, selon la décision.

Dans une poursuite déposée en 2014, on reprochait à Amyot et à une brochette d’autres individus d’avoir manipulé des penny stocks. Il était décrit par l’AMF comme le «maître d’œuvre» d’un stratagème de pump and dump.

Ce stratagème consiste à faire la promotion d’actions de pacotille à la Bourse en publiant des informations fausses ou trompeuses.

«Certains acteurs du stratagème auraient misé sur l’activité créée sur le marché et la hausse de la valeur des actions des sociétés visées pour liquider leurs propres titres et ainsi toucher d’importants profits», alléguait à l’époque l’AMF.

Les actions des compagnies Spencer Pharmaceutical, Energy 1 Corp, Andes Gold Corporation, Kender Energy et Wanderport Corporation auraient ainsi été manipulées, selon l’AMF.

L’une d’entre elles, Spencer Pharmaceutical, aurait prétendument développé une technologie grâce à la recherche d’un laboratoire de l’UQAM.

Amyot aurait diffusé un communiqué annonçant que la compagnie avait accepté une offre d’achat de 245 millions $ US d’un fonds du Koweït. La vente n’a jamais eu lieu.

Via des fonds offshore, Amyot aurait contrôlé Spencer de Montréal, même si elle était officiellement basée à Boston.

Arrêt Jordan

Jean-François Amyot avait invoqué en vain l’arrêt Jordan en janvier pour faire tomber les accusations portées par l’AMF contre lui.

«Le délai dans le présent dossier est bien au-delà du plafond légal [pour être jugé] qui a été établi par la Cour suprême», écrivait l’avocat d’Amyot dans une requête.

«Il n’apparaît pas qu’un plan clair a été suivi pour amener cette affaire à procès dans des délais raisonnables», était-il aussi avancé.

L’AMF a toutefois fait entendre un enquêteur, David Gallant, pour invoquer une complexité particulière du dossier.

Celui-ci a souligné lundi que l’enquête était l’une des plus ardues qu’il n’ait jamais réalisées et qu’elle avait demandé l’organisation d’une preuve substantielle.

Liens politiques

Jean-François Amyot est connu dans certains milieux politiques québécois. Il a organisé en 2011 une soirée de financement à 1000$ le couvert au Mount Stephen Club en faveur du sénateur Larry Smith.

L’homme d’affaires Jean-Guy Lambert, un ancien proche associé du mari de Pauline Marois, Claude Blanchet, est aussi nommé dans des documents de cour américains puisqu’il aurait cédé à Amyot une compagnie qui a ensuite été rebaptisée Spencer Pharmaceutical.

En 2012, Amyot avait quitté le pays pour aller s’installer aux Bahamas, un paradis fiscal, parce qu’on l’avait informé que sa vie était en danger à cause de sa promotion de titres boursiers.

En janvier dernier, il nous avait dit avoir des projets pour démarrer à Dubaï un «hedge fund» impliquant des investissements aux États-Unis dès le règlement de ses problèmes juridiques au Québec.

Jean-François Amyot n’a pas répondu à un courriel et à un message laissé dans sa boîte vocale hier pour savoir pourquoi il avait finalement décidé de plaider coupable.