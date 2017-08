Des agriculteurs dénoncent l'impatience des automobilistes

Les véhicules agricoles sont nombreux sur les routes de nos régions ces jours-ci. Le partage de la route est loin d’être facile, surtout dans des secteurs touristiques. Des agriculteurs dénoncent l’impatience et l’imprudence de certains automobilistes...et lancent un appel à la prudence.

Pratiquement à chaque fois que cet agriculteur monte à bord de son tracteur et emprunte la route 132, des automobilistes font des manœuvres dangereuses pour le dépasser.

«Souvent les gens nous passent quand ils ne voient pas en avant. Nous autres, on ne voit pas en avant, donc j’imagine qu’ils ne voient pas plus», affirme Marc-Antoine Sénéchal-Lors, un agriculteur de l’Islet.

Il est permis de les dépasser, même sur une ligne double. Toutefois, il faut avoir une bonne visibilité et être situé directement derrière le véhicule agricole muni d’un triangle orange.

«On a de gros tracteurs, on a beaucoup d’angles morts, on ne voit pas toujours les gens à côté», explique Normand Dumais, premier vice-président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Notre équipe a fait le test, en suivant un tracteur. Après seulement quelques minutes, deux conducteurs ont commis une infraction. Même s’ils étaient loin derrière, dans une longue file de véhicules, ils ont décidé de dépasser le convoi.

Et plusieurs accidents graves surviennent par exemple lorsque les automobilistes décident d’effectuer une manœuvre de dépassement, au même moment où le conducteur du tracteur lui, effectue un virage à gauche.

«C’est déjà arrivé que quelqu’un est passé en dessous du loader. Je tournais et il est passé en dessous», raconte Normand Dumais.

«Ça nous arrive fréquemment de virer à gauche et de nous faire passer quand on a notre clignotant. Par précaution, quand je tourne à gauche et que je suis capable, je me mets en plein milieu du chemin, comme ça ils comprennent...ils ne peuvent pas passer à gauche», ajoute Marc-Antoine.

Les accidents avec ces imposants véhicules pardonnent rarement. Le problème ne date pas d’hier.

Une étude du Centre de recherche du Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis a recensé qu’entre 1989 et 2003, 58 personnes ont perdu la vie lors d’une collision avec une machine agricole sur les routes du Québec.