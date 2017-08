Des coyotes observés dans l’arrondissement d’Ahuntsic

Plusieurs coyotes auraient été aperçus errants dans l’arrondissement Ahuntsic, au nord de Montréal.

C’est une internaute qui a envoyé deux courtes vidéos à TVA Nouvelles de cette surprenante rencontre, qui se serait passé au croisement de la rue Christophe Colomb et l’autoroute 40. Sur les images, on peut observer l’animal au pelage gris et à la silhouette élancée.

Selon les informations reçues par TVA Nouvelles, une personne aurait également été mordue au mollet par l’un de ces coyotes.

Steve Kouloumentas, le porte-parole d’Urgence Santé, a expliqué à TVA Nouvelles qu’il n’était pas possible de dire si la morsure venait d’un coyote, et qu’il pouvait s’agir d’une blessure infligée «par un animal non domestiqué».

Afin d’identifier avec précision les animaux présents sur les vidéos, TVA Nouvelles a transmis les vidéos au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Selon leur expert, «il semblerait en effet qu'il s'agisse d'un coyote».

Jean Guay, directeur adjoint aux Affaires publiques au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, précise toutefois que le ministère n’a «aucune information en lien avec l’incident», mais confirme avoir reçu des signalements concernant «des coyotes qui circulent en milieu urbain, dans l’arrondissement d’Ahuntsic à Montréal».

Rappelons qu’il est déconseillé d’approcher des animaux sauvages, et qu’il faut éviter de les nourrir. «Le coyote fait partie de notre faune sauvage, mais il n’est pas rare de le croiser en milieu urbain. Cet animal s’adapte facilement aux modifications de son environnement et possède un régime alimentaire varié. Généralement craintif, il peut toutefois s’accoutumer à la présence humaine», explique Jean Guay.