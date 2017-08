Une rue nettoyée en plein déluge à Dorval

Les images ont de quoi surprendre : un camion nettoie une rue de Dorval à grands jets d’eau... en plein déluge.

Cette vidéo a été tournée autour de 14h30 sur l’avenue Edward VII, dans un quartier industriel, par Kathy Brouillard. Un camion rouge asperge d’eau la rue, alors qu’autour la pluie tombe à verse et que des violentes rafales soufflent.

Contactée en fin d’après-midi, la municipalité de Dorval a pu confirmer qu’il ne s’agit pas de ses employés, comme ils ne travaillent pas les vendredis après-midi. Il est possible qu’il ne s’agisse pas non plus d’un sous-traitant, a indiqué Sébastien Gauthier, chargé des communications pour la municipalité. Ce dernier a toutefois précisé que de vérifications seront effectuées en début de semaine.