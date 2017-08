Dorel renoue avec la rentabilité au deuxième trimestre

Les Industries Dorel ont annoncé vendredi un bénéfice net de 11,4 millions $ US au deuxième trimestre comparativement à une perte nette de 38,6 millions $ US au trimestre correspondant l’an dernier.

Pour la période de trois mois close le 30 juin dernier, le fabricant de produits de puériculture, de mobilier et de vélos a rapporté un bénéfice ajusté en hausse de 22,1 % à 12,4 millions $ US, ou 0,38 $ US par action après dilution.

L’an dernier, le bénéfice net ajusté de l'entreprise basée à Westmount, sur l’île de Montréal, était de 10,2 millions $ US, ou 0,31 $ US par action après dilution.

Le chiffre d'affaires a totalisé 611,3 millions $ US, en baisse de 4,1 % par rapport à 637,3 millions $ US réalisé l’année précédente.

«Les ventes en ligne de la division Dorel Maison ont représenté plus de 50 % du chiffre d'affaires de la division pour la toute première fois, ce qui a donné lieu à une autre performance trimestrielle exceptionnelle», a indiqué Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

Cette progression a compensé le recul des ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels.

«La croissance soutenue du commerce électronique nous a procuré une plus grande souplesse afin d'élargir l'offre de produits en ligne de la division en y ajoutant des produits présentant une excellente valeur dans des gammes de prix plus élevés», a ajouté M. Schwartz.