La Coupe du monde de triathlon crée des entraves

Le dernier week-end des vacances de la construction donnera certains maux de têtes aux automobilistes en raison des différents travaux qui prévaudront dans la métropole et de la Coupe du monde triathlon qui sera présentée à Montréal.

Après la formule-E, les Montréalais devront négocier avec les entraves causées par la compétition internationale.

La sortie 7 (pont Jacques-Cartier) de l’autoroute 720 est sera fermée à la circulation de 3 h 30 à 17 h samedi et dimanche.

L’avenue Viger et l’autoroute 720 ouest ne seront pas accessibles entre l’avenue Papineau et l’entrée de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, samedi et dimanche de 7 h à 17 h.

Le réseau municipal sera également amputé de quelques artères samedi et dimanche entre 6 h 30 et 17 h. La rue Notre-Dame Est sera fermée entre la rue Saint-François-Xavier et l’avenue Papineau, tout comme la rue Saint-Antoine Est entre la rue Berri et l’entrée pour l’autoroute 720 direction est.

Parlant de l’autoroute 720 est, il ne sera pas possible d’emprunter la sortie 6 (rue Berri) de vendredi 22 h à lundi 5 h, en raison de travaux. De plus, une seule voie sur trois sera accessible sur la rue Saint-Antoine Est entre l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Gosford de vendredi 22 h et ce jusqu’au début du mois de septembre.

D’autres travaux

La route 132 ouest aura une voie en moins à la hauteur du pont Champlain de vendredi 22 h à samedi 22 h. À noter qu’une voie sur deux ne sera pas disponible à la circulation sur le boulevard Marie-Victorin selon le même horaire.

Le pont Jacques-Cartier sera pour sa part fermé à la circulation samedi de 20 h 30 à 23 h 45 en raison des Feux d’artifice. Le début de la fermeture du tunnel Ville-Marie à la sortie 4 (rue de la Montagne) commencera à 20 h.

Échangeur Turcot

L’échangeur Turcot sera amputé de quelques bretelles. Celle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 en direction est ne sera pas accessible aux automobilistes de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle de l’autouroute20 ouest pour la route 136 est sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Échangeur Saint-PierreDans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138 est, (venant du pont Honoré-Mercier) pour l’autoroute 20 est vers le centre-ville ne sera pas disponible à la circulation de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Rappelons que la bretelle de l’autoroute 20 ouest venant du centre-ville pour la route 138 ouest (vers le pont Honoré-Mercier) a une voie sur deux de fermée en tout temps jusqu’à la mi-août.