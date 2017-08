Le festival Innu Nikamu prend son envol

Le plus important festival de musique autochtone en Amérique a pris son envol jeudi soir à Maliotenam, sur la Côte-Nord.

Le festival Innu Nikamu, qui en est à sa 33e édition, se veut un pont entre les différentes nations du Québec.

Des auteurs-compositeurs autochtones de partout en province y convergeront pendant les quatre jours du festival.

Des artistes québécois et canadiens s’y produisent aussi. La présence du groupe Simple Plan avait d’ailleurs attiré 8000 personnes l’an dernier.

Cette année, Zachary Richard doit s’y produire. Les ex-membres de Kashtin, Claude McKenzie et Florent Vollant, y feront notamment des prestations.

Le festival se déroule à l’extérieur, sur un site où l’alcool est proscrit. C’est aussi un lieu chargé d’histoire: c’est ici qu’a été construit un pensionnat où les jeunes Innus, arrachés à leur famille, sont venus étudier. Le bâtiment a été détruit en 1982 et ses fondations ont été enterrées. Même si ce lieu est relié à un triste épisode de l’histoire des peuples autochtones, l’événement qui s’y déroule à chaque été depuis plus de 30 ans se veut festif et tourné vers l’avenir.