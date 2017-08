Le Grand prix de Trois-Rivières attire aussi les escortes

Il n'y a pas que le Grand prix de Montréal qui attire les agences spécialisées dans les services sexuels. La demande est plus grande pendant le Grand prix de Trois-Rivières également.

Les agences d'escortes sont plus nombreuses à solliciter les jeunes femmes à l'extérieur de la Mauricie pour l’événement. On peut lire des annonces offrant un travail «excessivement payant», ou à la recherche de «nouvelles jolies perles rares» et des femmes «sérieuses, fiables, organisées et soignées».

Les agences d'escortes tirent profit de l'achalandage engendré par l’événement, qui se tient sur deux fins de semaine à Trois-Rivières. Selon ce que TVA a appris, les services sexuels seraient offerts dans des appartements à proximité du site.

La police de Trois-Rivières est au fait de l'affluence et assure une surveillance plus grande.