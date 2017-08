Le maire de Louiseville maintient son appui à Trump

Malgré tous les déboires que connaît la Maison-Blanche, le maire de Louiseville ne renie pas son appui au président Donald Trump.

Après l'élection du 45e président américain, Yvon Deshaies s'était empressé de lui transmettre par lettre ses félicitations.

Il lui disait alors qu'il était «un gagnant» et «qu'il allait prendre les bonnes décisions pour plus de sécurité et plus de prospérité dans le monde».

Yvon Deshaies ne change pas d'idée et ne regrette rien. «Si c'était à refaire, la lettre serait encore là», assure-t-il. C'est clair, il gère son pays. Je n'ai pas à lui dire quoi faire.»

«Je vous dis que M. Trump fait sa job et je n'ai rien à lui dire. Est-ce que je ferais tout ce qu'il fait, non, admet le maire Deshaies. Il y a des choses que je ne ferais pas. C'est sûr qu'il va un peu loin, mais il gère son pays», poursuit le maire.

«Je le respecte, mais je ne suis pas en adoration», appuie-t-il.

Le maire de Louiseville estime qu'il faut composer avec M. Trump, d'abord et avant tout parce qu’il est celui que les Américains ont élu.