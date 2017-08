Le maire Pascal Bonin lance sa campagne électorale

Le maire de Granby Pascal Bonin a lancé officiellement sa campagne électorale vendredi matin, et propose aux électeurs d'y participer en confectionnant ses affiches électorales.

Tout citoyen, artiste, ou même organisme peut soumettre un projet d'affiche dans le cadre d'un appel d'offres que le maire a lancé.

«Il faut s'amuser. Je pense que des fois, les politiciens c'est trop sérieux. On ne veut pas sortir du cadre parce qu'on va se faire critiquer, parce que ça ne se fait pas... Qui dit ça? Soyons nous-mêmes. Les gens qui me connaissent depuis longtemps vont comprendre et voir que ça, c'est du grand Pascal», a expliqué M. Bonin.

Il a l'intention de choisir plusieurs des affiches qui lui seront proposées. Il y consacrera 80 % de son budget électoral, soit une somme de 20 000 $.

Le maire a dû faire approuver son projet auprès du directeur général des élections du Québec. Selon lui, c’est le premier du genre au Québec.

Les citoyens ont jusqu'au 1er septembre pour remplir l'appel d'offre.

Les élections municipales de Granby auront lieu en novembre prochain.