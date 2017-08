Les bassins versants canadiens sont à risque

Le Fonds mondial pour la nature, la WWF-Canada, a mené une vaste enquête de quatre ans sur l'état des bassins versants canadiens.

Les résultats sont clairs, nos écosystèmes d’eau douce sont à risque, ce qui pourrait compromettre l’avenir de plusieurs espèces, y compris l’humain.

Si l’eau douce est abondante au Canada, un pays qui possède le cinquième des ressources en eau douce du monde, la WWF-Canada déplore le fait que le gouvernement ne recueille pas assez de données pour analyser les menaces qui pèsent sur la santé des cours d’eau.

«Si l’on pense au Québec, le Fleuve Saint-Laurent abreuve plus de la moitié des Québécois en eau potable, rappelle Sophie Paradis, directrice pour le Québec de WWF Canada.

«Le constat général c’est que oui, il manque de données, mais la situation est très préoccupante. Les changements climatiques, la pollution, soit du milieu agricole, des industries, des déversements pétroliers ou gaziers ont fait leur œuvre et on voit les impacts dans nos bassins versants.»

Selon le rapport de la WWF-Canada, l’Est-du-Québec s’en tire assez bien, si l’on se compare au sud de la province où le niveau de menace est très élevé. En effet, le niveau de menace provenant de différents facteurs comme les changements climatiques ou la pollution est modéré au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, tout comme il l’est sur la Côte-Nord de Forestville à Sept-Îles.

Sophie Paradis, la directrice pour le Québec de WWF Canada rappelle qu’«il est vraiment très important que l’aménagement de notre territoire soit fait de façon durable et en respect des bassins versants».

«C’est que nous avons observé avec la pollution et les changements climatiques évidemment et l’aménagement du territoire. On fragmente les territoires par l’étalement de routes, par l’aménagement urbain. Il faut avoir un aménagement urbain qui est compact, respectueux du milieu naturel.»

La WWF Canada interpelle les gouvernements et leur demande d’investir dans un système de surveillance des écosystèmes pour être en mesure d’établir des constats plus précis.