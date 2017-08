Les gros joueurs sur Airbnb ramassent le pactole

Un pour cent des hôtes de Montréal, Toronto et Vacouver sur Airbnb s’approprient environ un huitième de tous les revenus générés dans ces villes sur la plateforme, révèle une étude de l’Université McGill, relayée vendredi par le quotidien «Toronto Star».

«De plus en plus d’argent est empoché [...] par des hôtes de style commercial, sophistiqué, de grande échelle», a expliqué au Star David Wachsmuth, auteur de l’étude et professeur en urbanisme à l’Université McGill.

Dans certains cas, des hôtes posséderaient des centaines de propriétés distinctes sur la plateforme Airbnb, lesquelles rapporteraient des millions de dollars annuellement à leur propriétaire.

Conséquemment, environ 6500 propriétés dans ces trois villes canadiennes seraient disponibles à long terme, et compteraient pour plus du tiers des revenus qui y sont générés, avance l’étude.

«Ce ne sont pas des gens qui possèdent une maison et qui la louent le week-end lorsqu’ils sont à l’extérieur», croit M. Wachsmuth.

De son côté, Airbnb a balayé du revers de la main les conclusions de l’enquête.

«L’auteur de l’étude a l’habitude de manipuler les données brutes pour dénaturer les hôtes de Airbnb, lesquels sont pour la plupart des familles canadiennes de la classe moyenne qui partagent leur maison pour arrondir leur fin de mois», a expliqué au Star Lindsey Scully, porte-parole chez Airbnb.