Mise en garde contre le produit Aerobic Oxygen

Santé Canada met la population en garde au sujet d’Aerobic Oxygen, un produit non autorisé vendu en ligne, qui «pourrait poser un risque grave pour la santé, y compris un empoisonnement et une insuffisance rénale».

Aerobic Oxygen est vendu par la compagnie Good For You sur son site www.goodforyou.ca.

Le produit contient du chlorite de sodium, une substance chimique semblable à de l'eau de Javel qui ne figure pas sur l'étiquette du produit, a précisé Santé Canada.

«Le produit est vendu en ligne comme traitement de toutes sortes de problèmes de santé, notamment la coronaropathie, l'hypertension, l'impuissance, la paralysie, le cancer du sein et les tumeurs au cerveau, a ajouté Santé Canada dans son avis. Le produit a aussi été vendu par d'autres détaillants en ligne.»

Il est recommandé aux personnes en possession du produit d’arrêter de le consommer et de consulter un professionnel de la santé «si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez pour votre santé».

Santé Canada dit avoir obtenu la confirmation de Good For You Corp. qu'elle a arrêté de vendre le produit et qu'elle le rappellera.

«Santé Canada surveillera le rappel de la société. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.»