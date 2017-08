Rowan Atkinson de retour dans «Johnny English 3»

La maison de production, Working Title Films, vient de confirmer que le tournage du troisième volet de la série «Johnny English», avec l’acteur Rowan Atkison, avait commencé. Il s’appelle pour l’instant «Johnny English 3».

L’acteur bien connu pour son rôle de Mister Bean jouait l’inénarrable agent du MI7 dans le premier long-métrage de cette série d’espionnage sortie en 2003 et qui parodiait la franchise James Bond, ainsi que tous les films d’agent secret. On y retrouvait aussi Natalie Imbruglia, Ben Miller et John Malkovitch. L'interprète de Mr Bean avait aussi repris son rôle en 2011 avec une suite, «Johnny English renaît».

Sur Twitter, Working Title a partagé une photo d’une claquette avec comme légende : « Il est de retour ! #johnnyenglish3 ». Neal Purvis et Robert Wade, l’équipe de scénaristes anglais qui ont coécrit six James Bond dont Spectre, ont écrit le script de cette nouvelle parodie. Le réalisateur David Kerr sera aux commandes.

Pour l’instant, on en sait peu sur les détails du scénario, seulement que Johnny English «revient pour sauver à nouveau le monde».

Le premier film avait reçu des critiques mitigées et avait été produit avec un budget de 40 millions de dollars, mais avait rapporté l’énorme somme de 160 millions de dollars, tout comme sa suite, dans laquelle on retrouve Gillian Anderson, Dominic West, Rosamund Pike, Richard Schiff et Daniel Kaluuya. Outre Rowan Atkinson, on ne sait pas si certains reprendront leurs rôles.