Sue Montgomery candidate à la mairie d'arrondissement

Projet Montréal a officialisé la candidature de Sue Montgomery à la mairie de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce en vue des élections municipales de novembre prochain.

Mme Montgomery a été préférée à Kevin Copps, frère de l'ex-ministre libérale Sheila Copps, aussi candidat à l'investiture pour la mairie de l’arrondissement. Le parti dirigé par Valérie Plante a également élu jeudi soir ses candidats aux autres postes à combler cet automne.

Ancienne journaliste et militante de longue date pour la justice sociale, Sue Montgomery brigue un mandat municipal. Elle tentera de devenir la première mairesse de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

«Depuis trop longtemps, les citoyens de notre arrondissement ont été tenus pour acquis, et cela se reflète dans une multitude d’enjeux que nous devrons aborder de façon urgente», a déclaré Mme Montgomery par voie de communiqué.

«La réduction des bouchons de circulation et une amélioration de la sécurité routière, les logements de qualité pour tous, la protection des espaces verts, voilà des enjeux qui ont été négligés par la dernière administration locale. Il est temps que ça change, et nous avons l’équipe pour y arriver. J’ai hâte de me mettre à la tâche.»