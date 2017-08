Traverser le Canada avec 150 $ en poche

Deux jeunes ont trouvé une façon plutôt originale de traverser le pays pour le 150e anniversaire du Canada. Philippe Roberge et son collègue Ori Nevares ont décidé de visiter toutes les provinces avec un budget de seulement 150 $.

«On s’est dit qu’on voulait découvrir le Canada pour nous-mêmes, a expliqué Philippe Roberge en entrevue sur les ondes de LCN. On a décidé qu’on allait le faire au pouce et qu’on allait partager toutes les histoires des personnes qu’on rencontre.»

Pour y arriver, ils font de l’auto-stop, dorment chez des bons Samaritains et font du camping.

Et les choses semblent aller plutôt bien pour les deux amis. Partis il y a trois semaines de Whitehorse, au Yukon, ils n’ont dépensé que 9,99 $ sur tout le trajet pour Montréal. Leur point d’arrivée de leur périple est la ville de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

«On a un peu peur, parce qu’on sait que le traversier, ça peut coûter beaucoup d’argent, a-t-il avoué. Alors s’il y a quelqu’un, qui connait quelqu’un au traversier, ça nous aiderait beaucoup, ça.»

Lors de leur passage, à Ottawa, ils espéraient rencontrer Justin Trudeau. Cela n’a toutefois pas été possible, puisque le premier ministre était dans l’Ouest au moment de leur escale.

«On veut lui dire que maintenant, on est à Montréal, a déclaré Philippe Roberge. S’il veut encore nous rencontrer, ça nous ferait plaisir. Ma grand-mère est prête à nous reconduire d’une seconde à l’autre! On sera là tout de suite!»

Depuis le début de leur expédition, ils disent avoir été frappés par la générosité des gens qu’ils rencontrent.

«Par exemple, quand on était au Yukon, on était dans un petit village qui s’appelle Watson Lake, où il y a 500 personnes, raconte le jeune voyageur. On avait froid, il pleuvait, il faisait 6 degrés dehors et on voulait juste manger un repas chaud. On a offert de travailler pendant une heure pour faire la vaisselle, mais ils ne nous ont pas laissé travailler et ils nous ont donné deux poutines!»

Aujourd’hui, les deux aventuriers lancent un message aux jeunes du pays.

«À cause de ce voyage, je connais beaucoup plus le Canada et c’était un des buts, soutient Philippe Roberge. Pour moi, c’était juste de découvrir mon pays. J’encouragerais toute la jeunesse à faire la jeunesse à faire la même chose. Je comprends qu’un vol jusqu’à Amsterdam, c’est moins cher qu’un vol jusqu’à Calgary, mais avant d’explorer les autres pays, des fois, ça vaut la peine de connaître le sien.»

Une fois rendus à destination, les deux voyageurs veulent réaliser un documentaire en utilisant les vlogs qu’ils ont tournés.

Pour suivre leur périple, vous pouvez visiter leur page Facebook.