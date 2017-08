Un faux propriétaire accusé de fraude et de vol

Un homme qui aurait faussement loué un appartement de Montréal à plus d’une douzaine de personnes s’est livré aux policiers.

Marc-Antoine Désy-Pajot, 27 ans, a comparu et fait face à deux chefs d’accusation, un de fraude de plus de 5000 dollars et un de vol.

Selon une victime présumée qui s’était confiée à TVA Nouvelles en juin, Désy-Pajot louait une chambre dans un grand appartement moderne de La Petite-Italie.

L’homme profitait alors de l’absence du locataire de l'endroit pour faire visiter le logement et faire remplir un faux bail à plusieurs personnes, en leur indiquant que le logement serait à louer dès le 1er juillet.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) croit que l’individu pourrait avoir fait d’autres victimes en plus des 12 qui ont déjà porté plainte.

Marc-Antoine Désy-Pajot demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.

Les présumées victimes rassurées

Une des présumées victimes du faux propriétaire s’est dite rassurée de savoir que l’individu reste derrière les barreaux.

«C’est sûr que c’est rassurant pour nous tous. De savoir qu’à court terme ça ne se reproduira pas», a déclaré Jean-Maxime, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Tout ça pour des sommes minimes, mais qui créent tellement de problèmes», a ajouté la présumée victime.

Marc-Antoine Désy-Pajot avait été localisé dans la région de Québec et s’est livré lui-même aux policiers.