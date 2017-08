La 74e édition de l’Expo agricole de Rimouski, qui est débuté depuis mercredi, laisse une grande place aux compétitions de jugement d’animaux dans sa programmation. Alors que ce volet est en déclin dans certaines régions du Québec, les organisateurs de l’événement croient que cette activité est importante pour les producteurs de la région.

Cette année, sept compétitions différentes de jugement d’animaux apparaissent à la programmation que ce soit pour les bovins laitiers et de boucherie, les moutons, les cheveux et les petits animaux, un volet développé l’an dernier.

«On ne manque pas d’animaux. On ne manque pas de producteurs qui veulent participer à l’exposition. C’est un volet très important pour nous. Il faut valoriser la production aussi. Montrer aux gens qu’est-ce que c’est une vache, un cheval, un mouton», explique la présidente de l’Expo, Nadia Lepage.

Alors que d’autres événements du même genre au Québec se concentrent davantage sur les manèges et les spectacles, la présidente de l’Expo agricole croit que c’est le mélange de divertissement et de compétition animale qui contribue au succès année après année à Rimouski. C’est la combinaison des deux volets qui est gagnante.

Pour les différents producteurs qui participent aux compétitions, ce genre d’événement est l’occasion pour eux de rencontrer le public et de faire découvrir leur monde.

«Premièrement, c’est une passion. On fait ça parce qu’on aime vraiment ça. Deuxièmement, c’est aussi le but de montrer notre élevage. On est fiers de nos beaux sujets. On est fiers de ça. C’est un peu comme une belle voiture. On est fiers de nos beaux animaux et on veut faire la compétition, bien entendu», explique Joël Lepage, producteur laitier de Mont-Joli.

Les compétitions de jugement d’animaux sont très strictes. Les organisateurs et les participants doivent respecter de nombreuses contraintes. Nadia Lepage rappelle que ce genre de compétition constitue la base de toute exposition agricole.

Les visiteurs peuvent profiter d’une foule d’activités jusqu’à dimanche à l’Expo agricole de Rimouski. L’an dernier, 37 000 personnes avaient visité le site lors des cinq jours de l’événement.