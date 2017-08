Une trentaine de pilotes non voyants appuient la Fondation Mira

Une trentaine de pilotes non voyants prendront le départ du Défi-Vision, une course automobile dont les profits sont acheminés à la Fondation Mira.

Cette épreuve spectaculaire, qui met en vedette des pilotes non-voyants guidés par des copilotes, est toujours très attendue chaque année à l'autodrome de Granby.

«C'est l'événement le plus populaire de notre programmation. Bon an, mal an, c'est en moyenne 6000 visiteurs qui assistent à cette course», a expliqué Dominic Lussier, promoteur de l'autodrome de Granby.

Au total, près de 2 millions $ ont été amassés au fil des 30 dernières années pour supporter la Fondation Mira.

«C'est vital pour nous, à la Fondation, parce que nous offrons des chiens entraînés gratuitement à plus de 1000 personnes tous les ans au Québec», a précisé Nicolas St-Pierre, directeur-général de la Fondation Mira.

L'épreuve du Défi-Vision se tiendra vendredi le 4 août, à 20h, à l'autodrome de Granby.