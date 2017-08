WestJet supprime ses vols vers la Floride à partir de Québec

Après Delta Airlines qui a choisi de supprimer ses vols directs de Québec vers New York à partir de l’automne prochain, «Le Journal de Québec» a appris que WestJet abandonne sa liaison directe vers la Floride.

Prisée des snowbirds québécois, la liaison Québec-Fort Lauderdale ne fera plus partie de l’offre de la compagnie canadienne pour la saison hivernale 2017-2018. WestJet a expliqué sa décision par une «demande insuffisante».

«Nous révisons notre offre et notre réseau sur une base régulière afin de nous assurer que nous répondons aux exigences de nos clients en plus de maintenir une certaine profitabilité. Malheureusement, nous n’observions plus la demande nécessaire pour maintenir cette liaison», a commenté la porte-parole de la compagnie, Lauren Stewart, dans un échange de courriels.

Les voyageurs québécois désirant toujours rejoindre la Floride sur les ailes de WestJet devront donc le faire en ajoutant une escale à Toronto à leur itinéraire. Air Transat et Sunwing continueront quant à eux à offrir un vol direct vers Fort Lauderdale, ce qui sera suffisant pour maintenir les prix selon la direction de l’aéroport.

«Les prix sont toujours plus avantageux pour les passagers lorsqu’il y a au moins deux transporteurs sur la même route. Comme il s’agit d’une destination sur laquelle la compétition est forte, nous estimons que les tarifs le resteront aussi», indique la porte-parole de l’aéroport Laurianne Lapierre.

Le moins efficace en Amérique du Nord

En plus de voir deux compagnies supprimer des vols vers les États-Unis en moins d’une semaine, l’Aéroport de Québec doit aussi gérer une étude qui dresse un portrait peu flatteur de la situation à Jean-Lesage. Selon un rapport comparant annuellement la performance de 82 aéroports nord-américains, Québec aurait du travail à faire en termes d’efficience.

«Québec se classe au tout dernier rang de notre classement», laisse tomber la responsable de l’étude pour la Air Transport Research Society (ATRS), Chunyan Yu, précisant que l’Aéroport de Québec colle dans les bas-fonds du classement depuis quatre ans.

D’après les données de l’étude, les coûts moyens par passager et les coûts de main-d’œuvre seraient particulièrement élevés à Québec. «De plus, l’aéroport semble porté à vouloir effectuer plus de tâches par lui-même au lieu de déléguer à des compagnies qui le feraient pour moins cher», explique Mme Yu.

La direction de l’aéroport réfute toutefois les données contenues dans l’analyse de l’ATRS, les qualifiant de «biaisées».

«Nous avons d’ailleurs demandé à maintes reprises à ce que l’Aéroport de Québec ne fasse plus partie de cette étude. Nous n’avons jamais été interpellés par les chercheurs impliqués au dossier et nous n’avons jamais validé les chiffres qui s’y trouvent et qui nous concernent», explique Laurianne Lapierre.

Québec, aéroport le moins efficace en Amérique du Nord

•Classé 82e sur les 82 aéroports recensés par l’ATRS

Coûts moyens par passager (en 2015):

•Québec : 13,13 $ US

•Moyenne nord-américaine : 8,11 $ US

Coûts de main-d’œuvre par passager (en 2015):

•Québec : 6,81 $ US

•Moyenne nord-américaine : 3,38 $ US

Nombre de passagers par employé (en 2015)

•Québec : Environ 10 000

•Moyenne nord-américaine : Environ 39 000

Source : Chunyan Yu, 2017 ATRS Global Airport Performance Benchmarking