«Brice 3»: comme un essoufflement...

Pour le nouveau volet des aventures de Brice de Nice, Jean Dujardin ne convainc qu’à moitié.

On connaît le principe. Brice (Jean Dujardin), surfeur tout de jaune vêtu, «casse» ses adversaires à l’aide de réparties qui les laissent muets. Le premier long métrage, «Brice de Nice», sorti en 2005 et inspiré par un personnage créé par l’acteur qui a débuté sa carrière comme humoriste, avait généré un engouement auprès du public, les jeunes des écoles secondaires de chez nous ayant même adopté la réplique «J't'ai cassé!», devenue culte.

Un peu plus d’une décennie plus tard, nous retrouvons le frimeur chevelu exproprié, toujours aussi prompt à «casser» les autres en se prenant au sérieux. Puis, un jour, Brice trouve une bouteille contenant un message de son ami Marius de Fréjus (Clovis Cornillac) qui a besoin d’aide.

Après quelques rebondissements et plaisanteries, Brice se retrouve à Hawaï (le film de James Huth a été tourné en Thaïlande) dans un parc d’attractions grandeur nature dédié à sa personne! Et, afin d’ajouter un peu de piquant, c’est un Brice vieilli (il ressemble un peu au Père Fouras de «Fort Boyard») qui raconte cette histoire à un parterre de jeunes incrédules.

La première moitié du film de 75 minutes tourne un peu à vide. L’intérêt de Brice, en 2005, c’était la nouveauté. Les répliques étaient amusantes et on y trouvait une critique de la culture populaire moderne qui n’était pas pour déplaire. Onze ans plus tard, ça devient poussif, même si Jean Dujardin parvient, à de rares moments, à créer des moments magiques (le rêve éveillé dans l’avion par exemple, parfait de poésie enfantine et tiré d’un rêve d’enfance de l’acteur).

C’est la deuxième partie qui est, de loin, la plus intéressante. Lorsque notre antihéros parvient finalement à Hawaï, la critique de la société actuelle, faite de «selfies», d’autopromotion et de culte de la personnalité, fait mouche. Les pitreries de Jean Dujardin prennent alors tout leur sens et, si elles ne génèrent pas de fou rire, parviennent néanmoins à dérider.

Délire pleinement assumé pour lequel il faut éteindre ses neurones, «Brice 3» (comme l’indique l’affiche, «... parce que le 2 je l'ai cassé ! ») a perdu la fraîcheur de l’inédit du premier et c’est bien dommage.

Note: 2 sur 5