«Détroit»: quand l’impensable se produit

Avec ce long métrage sur un épisode particulièrement atroce des émeutes de Détroit en 1967, Kathryn Bigelow montre sans compromis le racisme qui prévalait à l’époque.

Il y a 50 ans. Les États-Unis s’embrasent. Les manifestations pour les droits civiques des Noirs tournent à l’émeute dans les grandes villes du pays. À Détroit, les Noirs des quartiers pauvres se heurtent aux forces de l’ordre après l’intervention de celles-ci pour faire fermer un bar clandestin. En 48 heures, la situation dégénère.

Parallèlement, Larry Reed (Algee Smith), du groupe The Dramatics, doit se produire sur scène, mais sa prestation est annulée en raison des émeutes. Avec son ami Fred (Jacob Latimore), il se réfugie dans un le motel Algiers, sorte d’oasis de party au milieu du brasier. Parmi les autres clients et résidents de l’endroit, on trouve Karen (Kaitlyn Dever) et Julie (Hannah Murray), deux jeunes filles blanches originaires d’Ohio, un vétéran de la guerre du Vietnam prénommé Greene (Anthony Mackie) et Carl Cooper (Jason Mitchell). À quelques coins de rue, Melvin Dismukes (John Boyega, dont la prestation en retenue est parfaite) travaille comme gardien de sécurité dans un magasin qu’il protège contre les pillards.

À l’exception des deux jeunes filles, tout le monde est noir. Et, quand Carl décide de faire feu avec un faux pistolet qui tire des balles à blanc, trois policiers débarquent sur place. Krauss (Will Poulter, impressionnant d’inhumanité) s’est fait semoncer, plus tôt dans la journée, parce qu’il avait sérieusement blessé un homme noir en lui tirant dans le dos. Ses deux autres camarades, Flynn (Ben O’Toole) et Demens (Jack Reynor), sont aussi racistes que lui.

Les heures qui suivent sont cauchemardesques. Le trio de flics s’en prend à tout le monde – les jeunes femmes, notamment, font l’objet de questions sexuelles et les hommes noirs sont soumis à des traitements inhumains. Le seul épargné, Melvin Dismukes – probablement parce qu’il est armé – sert de témoin et devient une espèce de garde-fou que les trois hommes finiront par écarter de la scène. Car, au terme de cette soirée et d’interrogatoires qu’on ne peut que qualifier que de torture, trois cadavres gisent sur le plancher de l’hôtel.

L’histoire racontée par Mark Boal, scénariste attitré de Kathryn Bigelow qui a collaboré avec la réalisatrice pour «Le démineur» et «Opération avant l’aube», ne s’arrête pas là. Le procès des trois policiers ainsi que le verdict font également partie du long métrage de 143 minutes.

Avec son incroyable sens de l’image et du rythme, la cinéaste – caméra à l’épaule, du moins du début – plonge le spectateur dans l’horreur du racisme ordinaire avec l’intention d’effectuer un lien avec la situation qui prévaut actuellement au sud de la frontière.

Elle parvient amplement à choquer, à révolter, à générer des questionnements. Elle ne tombe jamais – à l’instar de ses deux longs métrages précédents – dans la leçon ni même les faux espoirs. Elle montre, raconte et cela suffit amplement à ressentir l’indescriptible.

Note: 4 sur 5