«Je n’ai jamais eu d’autres plans que la musique» - Jérôme Couture

Jérôme Couture est un travaillant. Avant de briller sous les projecteurs de «La Voix» en 2013, le chanteur n’a pas cessé de mettre les efforts nécessaires pour faire grandir son rêve. Aujourd’hui, avec deux albums à son actif et plusieurs succès radio, il fait le point avec nous.

Jérôme, à 32 ans, êtes-vous où vous croyiez être quand vous pensiez à votre carrière à 20 ans?

Oui! À 20 ans, quand on me demandait où je voulais être dans 10 ans, je répondais que je souhaitais toujours faire de la musique, mais à plus grande échelle. J’y suis arrivé! Je n’ai jamais eu d’autres plans que la musique. Mes plans B, C et D y étaient tous reliés, comme enseigner ou composer pour d’autres.De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours?

On ne m’a rien donné facilement, j’ai toujours dû travailler d’arrache-pied pour avancer. Quand j’ai passé des auditions pour des comédies musicales, on m’a dit «non» des tonnes de fois, mais jamais je n’ai baissé les bras.Quelles épreuves ont été les plus difficiles à surmonter?

Enfant, j’étais un timide maladif. J’arrivais à l’école et je rougissais tellement j’étais gêné. Jamais je n’osais poser de questions en classe parce que j’avais peur d’attirer l’attention sur moi. Mais plus j’ai fait des spectacles, plus ma timidité s’est effacée. Pour moi, la scène a été une véritable thérapie.Et quel refus, dans les auditions, a été le plus dur à encaisser?

C’est sans contredit le rôle de Marius dans «Les Misérables», à Toronto. On m’a fait auditionner 11 fois, dont une devant tous les producteurs. À la toute fin, ils ont hésité entre moi et un autre, et ils ne m’ont pas choisi. Que voulez-vous, je suis petit! Dans les comédies musicales, les héros sont de grands gaillards aux cheveux noirs bouclés, et moi, je mesure 5 pi 6 po... Je n’y peux rien! Mais je ne me suis pas refermé sur moi. Je ne suis pas du genre à m’apitoyer sur mon sort. À Montréal, je me suis produit au Casino, et c’est là, durant un spectacle, que France Castel m’a remarqué et que je suis devenu chanteur maison de l’émission «Pour le plaisir».Vous avez fait preuve d’une belle persévérance. Je ne suis pas de ceux qui croient que les bonnes choses dans la vie se concrétisent sans qu’on ait travaillé.

J’ai donné quelques conférences à des jeunes dans les écoles et je trouvais important de leur raconter mon parcours, qui m’a permis d’arriver où je suis. Avant «La Voix», j’ai fait des comédies musicales, j’ai chanté avec des groupes, j’ai composé de la musique d’événements, dont le défilé du Carnaval de Québec. Quand je me suis présenté à «La Voix», j’étais prêt. L’émission a été une étape importante qui a influencé l’artiste que je suis aujourd’hui.Avez-vous hésité à l’époque avant de vous associer à une émission qui a une telle notoriété?

Pas du tout! Quand j’ai su que «La Voix» serait produite ici, je n’ai pas hésité une seconde: je devais embarquer dans le train.Vous êtes encore très proche de votre mentor, Marc Dupré, mais aussi des candidats qu’il a recrutés au fil des autres éditions de l’émission. Avez-vous l’impression d’être un peu le grand frère du clan Dupré?

Oui, et je trouve ça très beau! Quand un nouveau arrive, nous lui tapons dans la main et nous l’accueillons. C’est complètement à l’image de Marc, qui s’investit auprès de nous. Je sais que son plus grand drame est de ne pas pouvoir aider tout le monde autant qu’il le voudrait, faute de temps, parce que lorsqu’il aime, il aime pour vrai.Cette année, c’est Michaël Girard le petit nouveau. Quel est votre lien avec lui?

Michaël est un grand ami! Je le connais depuis mes débuts avec Québec Issime. Il a même été mon professeur de chant au Saguenay. Il m’a demandé d’écrire une chanson avec lui pour son prochain album, j’en ai été honoré. Je pense que cette composition pourrait se rendre loin! Elle parle de sa passion de la musique.Avez-vous envie de fonder une famille, tout comme Marc et Michaël?

Je me suis questionné là-dessus ces derniers mois et j’en ai conclu que ce n’était pas le bon moment pour ça. Je veux continuer de pousser mes rêves musicaux. Je veux écrire en anglais et essayer de percer en Europe. Si j’avais un enfant maintenant, je devrais abandonner certaines ambitions, et je ne suis pas prêt encore...Vous êtes porte-parole du Mois de l’archéologie depuis trois ans, Qu’est-ce qui vous passionne dans l’histoire?

Plus j’étudie l’histoire et l’archéologie, plus je me ressource dans le passé des hommes. L’histoire de nos ancêtres me donne foi en l’humain.

Le mois de l’archéologie: du plaisir pour tous les âges

Nous avons demandé au fier porte-parole du Mois de l’archéologie, qui se tient tout le mois d’août, de nous proposer trois activités parmi la centaine au programme.

Avec des jeunes enfants

Site archéologique Cartier-Roberval, à Québec

En 1540, le roi François 1er décide d’étendre son royaume jusqu’au Nouveau Monde. C’est au cap Rouge que sera établie la première colonie française d’Amérique. En compagnie de guides, découvrez l’épopée méconnue de ces centaines d’hommes et de femmes qui ont fait battre le coeur de la France de ce côté-ci de l’Atlantique, entre 1541 et 1543.Avec des ados Défi géocaching: Cache 3929, au Musée canadien de la Guerre froide, à Ottawa

Partez à la recherche de géocaches top secrètes sur les terrains du Musée canadien de la Guerre froide. Ce défi unique garantit du plaisir aux amateurs de géocaching de tous les âges!

En couple

Pointe-du-Buisson à Beauharnois

Participez à de véritables fouilles archéologiques, sous la supervision de professionnels. L’activité dure trois heures et inclut également la visite du site et des expositions pour la journée.

L’album «Gagner sa place» est en magasin.