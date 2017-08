«La tour sombre»: manque de punch

Cette adaptation de la saga de Stephen King mettant en vedette Matthew McConaughey et Idris Elba ne satisfait pas entièrement.

Jake Chambers (Tom Taylor), préadolescent new-yorkais, fait d’étranges cauchemars. Il rêve régulièrement à un monde dans lequel les enfants sont enlevés et installés dans une machine qui détruit petit à petit la Tour sombre, lien entre des mondes parallèles. Une fois réveillé, Jake dessine ce qu’il a vu au grand dam de sa mère (Katheryn Winnick, Ontarienne bien connue pour son rôle de Lagertha dans l’excellente série «Vikings») et de son beau-père (Nicholas Pauling) qui pensent tous deux qu’il ne s’agit là que de la manifestation physique de troubles psychiatriques graves.

Or, ce monde parallèle est bien une réalité. Roland Deschain (Idris Elba), dernier pistolero, veut empêcher l’Homme en noir (Matthew McConaughey, dont la coupe de cheveux le fait étrangement ressembler à Christopher Walken), de détruire la Tour, garante de l’équilibre entre les mondes.

Passée cette mise en place alléchante, le long métrage de Nikolaj Arcel, écrit par quatre (!) scénaristes (Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen et Nikolaj Arcel) peine à conserver un rythme satisfaisant. Le personnage principal du film de 95 minutes est sans contredit Jake, un choix s’expliquant par la volonté d’attirer le plus grand nombre de spectateurs dans les salles en ciblant une clientèle de 13 ans et plus. Par contre, dans la saga de Stephen King, c’est Roland qui tient le haut du pavé. Ce déséquilibre ne manque pas de se faire sentir à l’écran, le scénario contenant trop de références sur le pistolero (son passé, la légende arthurienne, son père, son code d’honneur, etc.) qui ne sont malheureusement pas exploitées.

On sent dans «La tour sombre» une volonté de respecter l’œuvre littéraire - après tout, Stephen King a non seulement donné son aval, mais a travaillé de concert avec la production - au travers de nombreuses allusions comme les différentes créatures vues dans l’auberge du Cochon du sud, les questions posées par les décors désolés de l’Entre-Deux-Mondes ou le don de Jake. Malheureusement, celles-ci ne dépassent guère le stade de l’évocation, frustrant quelque peu le cinéphile.

On sort donc de la séance en se disant que le film est une bonne publicité pour la saga littéraire, qu'on devine beaucoup plus riche et satisfaisante.

Note: 3 sur 5