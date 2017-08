Patrice Robitaille dans l’univers de Stravinsky

Entre deux tournages de films cet été, Patrice Robitaille s’intéresse à la musique classique. En effet, le comédien qui prête ses traits à l’enquêteur Victor Lessard de la populaire série plongera le 12 août prochain dans l’univers musical de Stravinsky, le temps d’un conte pour enfants: «L’histoire du soldat».

Si le mimodrame lui était complètement étranger lorsqu’on lui en a proposé la narration, il en était autrement du compositeur russe. «J’ai déjà fait un truc au conservatoire sur «Le Sacre du printemps». Je m’étais payé la traite. La musique de Stravinsky est hyper flyée, et l’est autant dans «L’histoire du soldat».»

Un pacte avec le diable

Créée en 1918, l’œuvre d’environ 50 minutes s’intéresse à un soldat pactisant avec le diable pour mettre la main sur un livre qui lui permettra de prédire l’avenir. Sur scène, elle s’anime grâce à trois danseurs (Étienne Gagnon-Delorme, Sarah-Maude Laliberté et Adrian Batt), sept instruments (violon, contrebasse, clarinette, basson, trompette, trombone et percussion) et un narrateur qui, ici, incarnera tous les personnages.

«Je prendrais des voix différentes selon les personnages, comme lorsqu’on raconte une histoire à des enfants, mais je ne jouerai pas sur scène. Ce sont les trois danseurs qui vont parfois imager le texte. Ils vont m’aider en fait!»

Au moment de l’entrevue, Patrice n’avait encore rencontré celui qui le dirigera sur scène, le maestro Kent Nagano. «Je devrais le rencontrer pour la première fois cette semaine. J’ai rencontré une fois l’assistant-chef. On n’a pas répété. En musique, c’est comme ça que ça fonctionne: chacun répète ses partitions chez soi. Les musiciens s’assemblent assez rarement. Ils font quelques répétitions avant le spectacle, puis c’est tout. C’est assez vertigineux pour quelqu’un qui vient du théâtre.»

Deux tournages

À peine vient-il de boucler le tournage de «Pauvre Georges!» de la cinéaste parisienne Claire Devers («Max et Jérémie», «Rapace») et mettant en scène une imposante distribution qui comprend notamment Monia Chokri, Pascale Arbillot, Mylène Mackay, François Létourneau, Paul Doucet, Anne-Marie Cadieux, Élise Guilbeault et Sébastien Ricard, que Patrice Robitaille a aussitôt enchaîné avec un nouveau rôle dans «Quand l’amour se creuse un trou» du réalisateur Ara Ball, à qui l’on doit les courts-métrages («Le pédophile», «L’Ouragan Fuck You Tabarnak!»).

«L’histoire du soldat» de Stravinsky sera présentée à la Maison symphonique de Montréal, le 12 août à 15 h 45, dans le cadre de la Virée classique OSM, qui se tient du 10 au 13 août.