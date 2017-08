«The Trip to Spain»: élégant humour britannique

Steve Coogan et Rob Brydon font dans la surenchère verbale devant la caméra de Michael Winterbottom.

Pour ce troisième opus de la série - nul besoin d’avoir vu les deux premiers, «The Trip» (2010) et «The Trip to Italy» (2014) pour comprendre «Trip to Spain» - , les deux acteurs se livrent à un feu roulant de plaisanteries et d’imitations d’acteurs absolument truculents.

Tout commence lorsque Steve Coogan appelle Rob Brydon pour lui demander s’il souhaite l’accompagner en Espagne. Un regard de Rob à son bébé hurlant suffit à le convaincre d’aller se prélasser une petite semaine, tous frais payés, dans la péninsule ibérique... ce qui lui donnera l’occasion de faire quelques critiques de restaurants, tous plus succulents les uns que les autres.

Filmés de manière experte et gourmande par Michael Winterbottom («Un cœur invaincu» notamment), les repas - bien arrosés, cela va de soi - sont le prétexte pour les deux amis de se lancer dans des discussions émaillées de plaisanteries avec l'humour britannique fait de culture et d’absurde.

Qui dit Espagne dit Inquisition, et donc référence au sketch des Monty Python. Qui dit Espagne dit aussi Don Quichotte, et donc Terry Gilliam. Et qui dit Espagne dit aussi conquête du pays par les Maures, et donc références (avec imitations) à Roger Moore, «Maure» et «Moore» étant phonétiquement identiques dans la langue de Shakespeare. Le tout est agrémenté de moult références à «Philomena» (long métrage avec Judi Dench), écrit et produit par Steve Coogan qui y a également tenu le rôle du journaliste, le film ayant été nommé dans quatre catégories aux Oscars, ce que l’homme ne nous laisse pas oublier!

Steve Coogan et Rob Brydon s’amusent également à imiter bon nombre de célébrités. Michael Caine, Sean Connery, Roger Moore, Woody Allen, Mick Jagger figurent ainsi dans leur ligne de mire, pour le plus grand plaisir du spectateur. Évidemment, de temps en temps, «Trip to Spain» devient un peu plus sérieux avec, entre autres, un dialogue hilarant sur les avantages de la cinquantaine ou la perspective d’être grand-père.

Légères, ensoleillées et sans temps mort, les 110 minutes de «The Trip to Spain» passent en un clin d’œil. Un avertissement tout de même: les scènes dans les restaurants montrent des plats tellement succulents qu’on ressort de la salle en ayant bien faim!

Note: 3,5 sur 5