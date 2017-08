Une actrice de «Sex and the City» en politique à New York?

Cynthia Nixon aurait envie de changer de carrière. À l’instar d’Arnold Schwarzenegger devenu gouverneur de Californie, l’actrice de «Sex and the City» souhaiterait faire campagne pour devenir gouverneure de l’État de New York, d’après le Wall Street Journal.

Elle serait face à l’actuel gouverneur démocrate Andrew Cuorno, mais aussi d’autres personnalités du même parti comme Stephanie Miner, la mairesse de Syracuse et l’ancienne sénatrice Terry Gipson.

La comédienne n’a jamais caché son désaccord avec l’actuel gouverneur notamment pour sa gestion de l’éducation dans l’État de New York.

«Il n’est pas contre les écoles publiques, mais il n’aime pas payer pour elles», avait-elle notamment déclaré dans l’émission «The View».

L’engagement politique de Cynthia Nixon ne date néanmoins pas d’aujourd’hui. Elle est très active localement depuis de nombreuses années. Elle a notamment travaillé avec Billy Easton, le directeur général du syndicat des professeurs Alliance for Quality Education. Il pense d'ailleurs qu’elle ferait une bonne candidate au poste de gouverneur de l’état de New York.

«C’est une candidate hors des sentiers battus avec des qualifications progressistes qui devraient plaire aux gens. C’est le genre de candidat inhabituel qui excite les gens en ce moment», a-t-il déclaré.

Cynthia Nixon n’a cependant pas confirmé les informations du Wall Street Journal pour l’instant.