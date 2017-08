Une occasion en or à saisir pour les immigrants

Alors que le taux de chômage est à son plus bas depuis plus de 40 ans et que les besoins de main-d’œuvre sont de plus en plus criants, le marché de l’emploi s’ouvre aux immigrants... qui sauront saisir les occasions.

C’est ce que lance, Leïla Courtemanche, une Québéco-Marocaine prestataire de l’assurance emploi qui juge que les immigrants doivent, comme elle, en faire plus pour s’intégrer au marché du travail québécois.

«Je suis tannée des trucs misérabilistes. On ne peut pas ne rien faire et se dire: “C’est normal, c’est comme ça, les Québécois ne veulent pas embaucher un Mohammed et un José”...», tranche-t-elle.

Même si Mme Courtemanche regrette que les immigrants aient parfois certaines difficultés d’être embauchés, elle pense que ceux-ci doivent d’abord combattre leurs propres préjugés.

«Oui, les Québécois peuvent être racistes. Mais les immigrants peuvent l’être. C’est humain. Il faut dépasser ça», affirme-t-elle.

Parcours du combattant

Quand Leïla Courtemanche est arrivée ici, il y a quelques années, elle a été obligée d’accepter un poste d’adjointe administrative malgré son expérience de chargée de compte publicitaire pour des multinationales comme Plubicis, avec de gros clients comme Nestlé, en Afrique.

C’est après avoir décroché un diplôme en gestion de projets aux HEC Montréal que les coups de fil pour des entrevues ont commencé.

«J’ai appris jeudi que j’allais commencer un nouvel emploi à la fin du mois», a-t-elle partagé, ajoutant qu’il a été difficile pour elle de vivre avec seulement 55 % de son salaire ces derniers mois et qu’Ottawa devrait plutôt les faire passer à 80 %.

Le Québec aura d’ailleurs bientôt un criant besoin de travailleurs immigrants ou de personnes d’autres provinces, car il y a moins de travailleurs actifs sur le marché depuis deux ans, constate Stéfane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque Nationale du Canada, pour qui l’embellie historique du chômage mérite toutefois d’être relevée.

Montréal en tête

Pour lui, les données de Statistique Canada publiées vendredi sont de bonnes nouvelles.

«La forte création d’emplois de ces derniers mois s’explique par la vigueur de la métropole», note-t-il. En effet, plus de 90 % des 124 000 emplois créés ces douze derniers mois l’ont été à Montréal.

Autre bonne nouvelle: plus de 80 % ont été des emplois à temps plein.

C’est aussi au Québec que le salaire horaire a augmenté le plus. Il a bondi de 3,3 %, comparativement à 1,1 % pour le reste du Canada, rappelle M. Marion.

Le PIB du Québec devrait lui aussi bondir de 2,7 % cette année, ce qui serait sa meilleure performance en 15 ans, conclut celui qui est considéré comme l’un des meilleurs prévisionnistes au monde, selon Bloomberg.