Adele emmène les enfants de la Grenfell Tower au cinéma

Adele a déjà beaucoup œuvré pour les victimes de la Grenfell Tower, la tour HLM de l’ouest de Londres qui est partie en flammes en juin dernier, et elle continue à offrir son aide.

Cette fois, elle a emmené les enfants affectés par la tragédie voir «Détestable Moi 3» au Whiteley’s Cinema.

Elle est venue au naturel, sans maquillage, et vêtue d’un sweat jaune, bleu et vert et d’une jupe bleu marine.

Elle a pris la pose avec les jeunes et semblait très heureuse de leur apporter un peu de joie.

«Adele voit son travail pour la communauté comme une priorité à temps plein maintenant que sa tournée est finie», a confié une source au Sun.

Adele, qui possède une maison à Notting Hill, non loin du lieu de la tragédie, a été l’une des premières célébrités à venir en voisine aider les victimes dès le lendemain.

Le mois dernier, elle est également allée voir les pompiers qui ont lutté contre le brasier, en leur apportant des gâteaux et autres sucreries.

«Elle est Londonienne et n’a pas caché combien la tragédie de la Grenfell Tower l’avait personnellement affecté. Elle veut aider de toutes les façons possibles, a ajouté la source.

Pendant qu’elle œuvrait dans l’ombre pour récolter des fonds, elle voulait que les résidents puissent avoir une soirée fun et les aider à penser un peu à autre chose pendant un temps.

Elle a donc organisé une projection privée de Détestable Moi 3 pour eux.»

Au moins 80 personnes ont péri dans les flammes et 158 familles ont été touchées par la catastrophe. Du fait de l’ampleur de l’incendie, les autorités ont fait savoir qu’ils seraient incapables de donner le nombre exact de victimes avant la fin de l’année.