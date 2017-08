Céline Dion prend la pause pour un défi sur Instagram

Céline Dion a publié une photo sur Instagram dimanche matin. Imitant un flamand rose, elle incite les gens à faire le défi pour amasser des fonds pour combattre le cancer.

«À la mémoire de René, mon père Adhémar et mon frère Daniel, combattons le cancer ensemble. Comme moi, participez au #FlamingoChallenge afin d’amasser des fonds pour trouver une cure contre le cancer», a écrit la célèbre chanteuse.

Le #FlamingoChallenge a été lancé le 17 juillet dernier par la Société américaine du cancer et l’hôtel Flamingo Las Vegas. Le principe est de prendre la pose du flamand rose avec une jambe en l’air et d’identifier un ami. Ce dernier a 24 heures pour faire le défi ou déclarer forfait et offrir un don monétaire à la Société américaine du cancer.

L’objectif est d’atteindre 70 000 $ avant le 1er novembre prochain.