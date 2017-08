Charlize Theron a souffert sur le tournage d’«Atomic Blonde»

Charlize Theron voulait que ses scènes de combat dans «Atomic Blonde» soient le plus réalistes possible. L’actrice joue le rôle de l’agent du MI6 Lorraine Broughton dans ce film d’espionnage qui se passe durant la Guerre froide à Berlin.

Charlize Theron, 41 ans, était aussi productrice du projet, et elle et le réalisateur David Leitch ont tout fait pour que le résultat ait l’air le plus authentique possible, surtout pour les scènes d’action entre l’alter ego de l’actrice et ses opposants masculins.

«C’était très important, et je crois que nous avons une approche de la chorégraphie et du design des scènes d’action qui est la même que le personnage soit masculin ou féminin, a dit le réalisateur au Hollywood Reporter quand ces derniers lui ont demandé si c’était important que le personnage de Charlize Theron puisse vaincre ses adversaires masculins. On n’a jamais essayé de rationaliser ses capacités. La façon dont c’était chorégraphié, surtout à la fin du film, l’entraîne dans quelque chose de très sombre. À dessin, nous voulions que ça ait des conséquences sur l’action, et en tant que productrice, Charlize était exigeante là-dessus.»

Il a aussi ajouté que l’actrice voulait «voir la réalité» quand il s’agissait de donner des coups de poing, et la douleur que ça causait, et il a pris en compte beaucoup de ses idées en travaillant avec l’équipe de chorégraphes. La violence des combats est si réelle que l’actrice de Prometheus s’est souvent retrouvée avec des bleus sur beaucoup de prises.

Le réalisateur pense que ça aidera les spectateurs à en apprendre plus sur son personnage. «On voit sa volonté de survivre, son intelligence, sa durabilité, et ses capacités d’espionne, a-t-il ajouté. On voit son humanité. On en apprend plus sur elle, je pense, dans cette scène que pendant tout le reste du film.»