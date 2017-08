Chris Pratt et Anna Faris se séparent après 8 ans de mariage

C’est une triste annonce qu’ont partagé Chris Pratt et Anna Faris sur leurs réseaux sociaux, dimanche.

L’acteur de «Gardiens de la Galaxie» et la vedette de la série «Mom» ont décidé de divorcer après 8 ans de mariage et 10 ans de vie commune.

«Anna et moi sommes tristes d’annoncer que nous divorçons. Nous avons essayé pendant très longtemps, et nous sommes vraiment déçus [de ne pas avoir pu sauver notre relation]. Notre fils a deux parents qui l’aiment vraiment beaucoup et pour son bien, nous voulons garder cette situation privée», peut-on lire sur le compte Facebook de l’acteur.

Chris Pratt ajoute ensuite qu’ils ont toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre et qu’ils continueront de se respecter.

Le couple s’était rencontré en 2007 sur le tournage d’«Une soirée d’enfer» avant de se marier en 2009, à Bali. Leur fils Jack est né en 2012.

Sur les réseaux sociaux, le couple s’affichait toujours très complice : cette séparation sera certainement un choc pour leurs admirateurs.