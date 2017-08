Le négationniste Ernst Zundel n’est plu

Le néonazi Ernst Zundel, qui a vécu longtemps au Canada, est mort à l’âge de 78 ans en Allemagne, a rapporté CTV News, dimanche soir.

C’est sa femme Ingrid qui a annoncé que son mari serait mort d’une crise cardiaque.

Ernst Zundel, qui niait vigoureusement l’holocauste, avait immigré au Canada en 1958. Il a notamment vécu à Montréal, selon CTV.

Cet éditeur néonazi avait fait les manchettes en étant condamné en 1985 pour avoir publié sciemment une fausse nouvelle, avec son pamphlet «Did Six Million Really Die?» qui remettait en cause l'existence des chambres à gaz pour exterminer les juifs et les autres personnes jugées indésirables par le régime d’Adolph Hitler. Cette condamnation avait ensuite été cassée et finalement jugée illégale par la Cour suprême qui y voyait une atteinte à la liberté d’expression. Cette cause avait suscité beaucoup de débats, notamment sur les limites à imposer à la liberté d’expression.

Ce négationniste avait ainsi été extradé dans son pays natal, l’Allemagne, où il a été jugé et condamné à cinq ans de prison à Manheim pour avoir nié l’holocauste.