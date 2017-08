Poste de commandement dans Côtes-des-Neiges pour une tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) prend les grands moyens pour retrouver l’auteur d’une tentative de meurtre survenu le 16 juillet dans le quartier Côtes-des-Neiges de Montréal.

Un poste de commandement sera mis sur pied au 3335, avenue Linton, lundi dès 7h, jusqu’à 15h. Des policiers feront aussi du porte-à-porte à proximité pour tenter de recueillir des informations de la population.

Ils recherchent un suspect noir d’environ 30 ans qui aurait tiré sur un homme de 32 ans vers 4h50 du matin, le 16 juillet dernier, sur l’avenue Linton, près de l’avenue Decelles. La victime a survécu, mais elle portera des séquelles de ses graves blessures engendrées par les balles.

Parlant français, le suspect mesure 1,75 m et il pèse environ 170 lb. Il aurait des dreadlocks et le bout de ses cheveux serait de couleur or.

«Lors de l’événement, il portait une chemise propre ajustée avec un t-shirt blanc à col rond en dessous. Il portait aussi des pantalons noirs de marque Dickies. Il se déplacerait dans un véhicule bleu, de type à hayon ou multisegment, avec des pneus sur jantes noires», a précisé le SPVM par communiqué, dimanche.

Le SPVM demande à la population de composer le 9-1-1 ou de communiquer avec Info-Crime Montréal par internet ou au 514 393-1133, si elle a des informations concernant cette affaire.