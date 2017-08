The Weeknd, le «Starboy» de la journée

Il n’y a pas que le temps qui avait refroidi à Osheaga dimanche, l’atmosphère aussi. Jusqu’à ce que The Weeknd ne vienne sauver la mise devant une foule qui s’étendait à perte de vue pour donner à Osheaga son dernier frisson.

Le Torontois Abel Tesfaye, qui songe ces jours-ci à changer de nom de scène, a frappé fort en ouverture, qui tranchait franchement avec la très généreuse offrande blues-soul d’Alabama Shakes - elle a débordé de près de 10 minutes - qui, bien que magnifique, n’avait pas de quoi mettre des fourmis dans les jambes. D’ailleurs, on scandait «The Weeknd» bien avant que l’artiste de 27 ans ne s’amène à travers une fumée, baignée d’éclairage blanc. Sa voix, sublime et limpide, n’a eu qu’à pousser les premières notes de «Starboy» pour changer le cours de la journée du tout au tout.

Chanter la pomme

Plus tôt, au même endroit, le chanteur folk Van Joy a réussi à conquérir le public avec ses ballades tirées de l’album «Dream Your Life Away» et lui a notamment chanté la pomme avec sa récente «Lay it on Me». Or, c’est sa reprise de «You Can Call Me Al» de Paul Simon qui a fait grimpé le mercure d’un cran, juste avant que le la foule n’entonne avec lui sa populaire «Reptide» en finale.

À notre arrivée, en début d’après-midi, on sentait que la cadence avait ralenti. La frénésie commençait à s’essouffler. De petits attroupements devant les scènes, notamment durant les prestations de The Districts et du duo new-yorkais Phatogram, avaient l’écoute distraite. Que Bishop Briggs réussisse à faire sauter le parterre à la fin de son tour de chant a presque relevé de l’exploit.

Pépins techniques

Vers 16 h 40, l’immense terrain entre les deux scènes principales était moins dégarni, alors qu’on reprenait du poil de la bête pour accueillir Tegan and Sara. Or, la malchance est tombée sur les jumelles albertaines. Des ennuis techniques ont miné l’ensemble de leur prestation. Leurs voix se perdaient. N’empêche qu’il en fallait beaucoup plus pour venir à bout de la bonne humeur du tandem, qui célèbre le 10e anniversaire de leur cinquième album, «The Con». Jusqu’à la fin, elles ont rendu hommage aux Montréalaises, Sara ayant habité 13 ans dans la métropole.