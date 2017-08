Une jeune femme manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide du public pour retrouver une femme de 18 ans portée disparue depuis vendredi, à Québec.

Audrey Bolduc a été vue pour la dernière fois dans le secteur du boulevard Laurier, le 4 août vers 15 h 30. Elle n’a pas été revue depuis ce temps.

Ses proches craignent pour sa santé si elle ne reçoit pas les soins appropriés dont elle a besoin.

La jeune femme mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns tressés et les yeux bruns. Lors de sa disparition, elle portait une casquette noire, une veste de style poncho, des sandales noires et un sac en bandoulière multicolore.

Le SPVQ précise qu’elle pourrait être accompagnée d’un homme d’environ 20 ans aux cheveux longs. Il portait un chandail turquoise, un pantalon noir et un sac à dos de la même couleur.

La jeune femme pourrait se trouver sur le territoire de la Ville de Québec ou de Montréal.

Toute personne détenant de l’information susceptible d’aider les policiers à retrouver Audrey Bolduc est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec le 418-641-AGIR.