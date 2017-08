Vacances de la construction meurtrières au Québec

Le bilan des accidents de la route, lors du congé de la construction sera malheureusement plus élevé cette année que l’an dernier.

TVA Nouvelles a répertorié pas moins de 17 décès, survenus sur les différentes routes du Québec, depuis les deux dernières semaines. Une augmentation significative de 6 morts de plus que l’an dernier. De plus, 23 accidents ont occasionnés 13 blessés graves.

Fait à noter, parmi les 17 décès, 6 étaient des motocyclistes.

Cela porte le nombre de décès à moto à 16 depuis le début de la saison estivale.

Selon le ministère des transports du Québec, la vitesse est en cause dans 36 % des accidents tandis que les distractions sont en cause pour expliquer 33% des sinistres. Les accidents mettant l’alcool en cause se retrouvent dans 28 % des cas et finalement, la fatigue revient dans 22 % des causes d’accident.

Finalement, fait à remarquer parmi ces statistiques, 1 accident sur 5 est directement provoqué par l’impatience d’un des conducteurs impliqués, notamment en suivant un véhicule de trop près.

L’an dernier, la Sûreté du Québec avait émis 15 000 constats d’infraction et procédé à 350 arrestations pour des cas de conduites avec facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.