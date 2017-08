Amber Heard met fin à sa relation avec le patron de Tesla

Amber Heard aurait décidé de mettre fin à sa romance avec le milliardaire Elon Musk. Le couple improbable a commencé sa romance en juillet 2016, à la suite du divorce de l'actrice avec Johnny Depp, mais ce n'est qu'après le divorce de l'actrice avec Johnny Depp que le couple s'est affiché en public.

En avril, la vedette de The Danish Girl a officialisé la romance sur les réseaux sociaux en partageant une photo amusante du magnat de l'automobile avec une marque de rouge à lèvres sur la joue. Elle se tenait à ses côtés et portait un rouge à lèvres rouge vif. Sur la légende, on pouvait lire «cheeky» (« coquin », en anglais, un jeu de mot sur le mot «cheek» qui signifie «joue»).

Le patron de Tesla Motors et inventeur de Paypal avait posté une photo similaire de ce dîner sur sa page Instagram, révélant qu'il rendait visite à Amber Heard en Australie, où elle tourne le film de super-héros Aquaman.

Cependant, il semble que les deux aient décidé de se séparer, selon Entertainment Tonight. Le couple, qui était très discret, n'avait jamais discuté de sa relation en public, mais il était clair que cela devenait sérieux vu que l'actrice passait beaucoup de temps avec Elon Musk et les enfants qu'il a eu avec sa première femme, Justine Wilson. Il les avaient même emmené en vacances en Australie en mai, et Amber Heard avait posté des photos d'elle et des enfants en train de s'amuser et de prendre des photos de Sydney.

«On fait les enfants», avait-elle posté sur trois photos, l'une la montrant en train de porter l'un des enfants de son chéri sur le dos, et une autre montrant trois des enfants montant sur le dos de leur père.

La dernière photo la montrait allongée sur le sol, prenant une photo avec l'un des jeunes.

La relation entre Elon Musk et Amber Heard était la première du milliardaire depuis son divorce avec son ex-femme Talulah Riley en novembre 2016.