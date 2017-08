Un appartement vandalisé au Lac-Saint-Jean

Un propriétaire d'un immeuble à logements situé à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean, vit un cauchemar. Un de ses locataires a vandalisé le logement avant de le quitter avec le mobilier appartenant au propriétaire.

L'homme de 63 ans qui habitait au deuxième étage de l’immeuble à logements a notamment peint les fenêtres et le bain de l’appartement, en plus de lancer des dards sur la porte de la salle de bain. Le plancher est également à refaire au complet.

Après avoir quitté les lieux définitivement le 1 août dernier avec le mobilier de son propriétaire, ce dernier a avisé la police. Une enquête est en cours.

«J’avais acheté cette maison pour la rénover. J’ai mis beaucoup d’argent dans ce projet pour qu’il devienne un passe-temps. C’est maintenant un casse-tête pour moi», raconte le propriétaire Gaston Gauthier.

Le locataire devait également huit mois de loyer à son propriétaire. Le dossier s’est donc rendu devant la Régie du logement. Après de longues procédures judiciaires, M. Gauthier a enfin pu rompre le bail.

Avec les loyers non payés et le vandalisme, Gaston Gauthier estime les dommages à 10 000$. Avant de louer à nouveau son appartement, plusieurs pièces devront être rénovées telles que la salle de bain et les chambres.

«Je veux protéger les autres propriétaires. Il faut faire des enquêtes et être prudents envers les locataires. C’est mieux de perdre un mois de loyer et d’avoir de bons occupants», termine M. Gauthier.

Reste à voir si le locataire fera face à des accusations de vols.