Chester Bennington: des souvenirs de ses funérailles mis en vente

Chester Bennington est à peine enterré que les souvenirs de ses funérailles ont été mis en vente sur eBay.

Les proches du chanteur sont loin d'en être heureux. Selon des journalistes de TMZ, une source leur aurait déclaré qu'il avait trouvé sur eBay le programme, un bracelet et un pin's de la cérémonie hommage au défunt chanteur de Linkin Park, et qu'il a immédiatement contacté le site d'enchères pour que la vente soit annulée.

Les employés d'eBay ont accepté la demande sans hésiter et ont supprimé l'enchère, mais pas avant qu'elle n'ait atteint la somme de 50 000$. Dans un communiqué publié par le site, ses représentants expliquent que l'entreprise a une stricte charte concernant les souvenirs, et qu'ils ne laisseront personne «tenter de faire du profit avec une tragédie».

Ils ont aussi déclaré qu'ils avaient contacté le vendeur et lui avaient rappelé les principes de l'entreprise. Selon TMZ, il semblerait que le vendeur soit quelqu'un qui travaillait à la production pour Linkin Park.

Chester Bennington a été enterré le mois dernier durant une cérémonie privée avec ses plus proches amis et sa famille, dont l'ancien chanteur de Of Mice & Men, Austin Carlile, et l'artiste hip-hop Blackbear. Chester Bennington s'est pendu à l'âge de 41 ans le 20 juillet.