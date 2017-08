De «La Voix» à la rue

Malgré une renommée sur deux continents et un talent évident, Tamara Weber-Fillion a dû faire de nombreux sacrifices pour arriver à vivre de sa passion. L’auteure-compositrice-interprète de 26 ans, révélée à La Voix en 2014, s’est entre autres résignée à se produire dans la rue et dans le métro « à temps plein », un exercice qu’elle juge aussi valorisant qu’éprouvant.

« Ça fait deux ans que je fais uniquement ça. Je joue dans la rue cinq jours par semaine, nous a dit la musicienne en entrevue. Il y en a qui vont s’enfermer dans des bureaux, eh bien, moi, je joue de la musique dehors ! »

L’artiste, qui aspire tout de même à se produire dans des salles le plus souvent possible, peut empocher de 100 $ à 200 $ en jouant deux heures dans la rue durant la période estivale.

« C’est comme ça que je paie les factures et que je réussis à voyager aussi », a-t-elle expliqué.

D’ailleurs, c’est en jouant pour les passants qu’elle a pu se payer le billet d’avion qui lui a permis d’auditionner pour la version française de The Voice à l’automne 2015. Son passage remarqué à l’émission, lors de l’hiver 2016, s’est révélé être une carte de visite exceptionnelle en Europe.

Au cours de la dernière année, Tamara Weber-Fillion a eu l’occasion de donner plusieurs concerts sur le Vieux-Continent. Chaque fois, elle a profité de ses voyages pour s’adonner à des séances de busking, comme elle les appelle, c’est-à-dire jouer dans la rue en échange de dons.

En Europe

« J’avais envie d’aller à Londres, alors j’y suis allée, même si je n’avais pas d’argent, a raconté celle qui a aussi joué en Espagne et en Belgique. C’est comme ça que j’ai eu le déclic. J’ai réalisé que c’était possible de vivre ainsi, sans filet de sécurité. C’est sûr, par contre, que j’ai la chance d’avoir un talent qui me permet de le faire. »

En raison de ses participations à La Voix et The Voice, la chanteuse se fait aborder par des passants « à tout coup » lorsqu’elle se produit dans la rue.

« Je me fais plus reconnaître pour The Voice, même ici (au Québec) », a-t-elle expliqué.

« On se souvient aussi de moi pour La Voix, mais The Voice a été plus marquant. Ce qu’on m’a fait faire, c’était plus moi et ça paraissait dans ce que je dégageais. »

Le métro l’hiver

Comme la plupart des musiciens ambulants, Tamara Weber-Fillion prend le chemin du métro à l’arrivée de la saison froide. Contrairement à la rue, elle n’a pas besoin de permis pour pouvoir s’y produire, mais elle doit se lever très tôt pour pouvoir réserver un « spot » sous l’une des lyres installées par la STM.

« Il n’y a pas tant de spots que ça. Je peux passer deux heures juste pour en trouver un », a dit la chanteuse.

Les séances, moins payantes, sont forcément plus longues. En général, elles peuvent durer cinq ou six heures et rapporter entre 50 $ et 100 $.

« Jouer dans le métro, je le fais seulement l’hiver, parce que ça peut être vraiment déprimant, a-t-elle souligné. On doit jouer plus longtemps, car les gens sont de moins bonne humeur. Souvent, ils n’ont pas envie d’être dans le métro eux non plus. »

La musicienne envisage de se rendre en Floride à l’arrivée de la prochaine saison froide, ce qui lui évitera de passer quelques mois sous terre cette année.

Libre

Malgré tout, la chanteuse n’échangerait sa vie pour rien au monde. Jamais elle n’a eu envie de se retrouver un emploi plus conventionnel pour gagner des sous.

« Parfois, c’est difficile durant des semaines, mais il suffit d’une journée où tu vois les gens se rassembler, où tu vois des enfants heureux, pour réaliser l’impact positif que tu peux avoir. »

En juin dernier, elle a même quitté son appartement et liquidé tous ses biens afin de pouvoir voyager comme bon lui semble.

« Je vais voir comment ça se passera en dormant chez des amis et en voyageant. Si j’ai un mois à passer au même endroit, je louerai quelque chose. On verra bien », a-t-elle déclaré, un sourire aux lèvres.

« Je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie, a-t-elle ajouté. Je me sens zen. Je n’ai aucun poids sur les épaules, en ce moment. »

Pour toutes les informations concernant Tama¬ra Weber-Fillion : tamarawf.com. Elle se produira sur la scène du parc Émilie-Gamelin, à Montréal, le 8 septembre.